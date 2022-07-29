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МИД Франции: ОБСЕ запускает механизм оценки ситуации с правами человека в России

МИД Франции: ОБСЕ запускает механизм оценки ситуации с правами человека в России

ОБСЕ из-за «тревожной ситуации» с правами человека в России и введения большого числа «ограничительных и репрессивных мер» задействует так называемый Московский механизм оценки ситуации, сообщает МИД Франции.

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