Apple работает над «самой амбициозной» iOS

Компания Apple возлагает большие надежды на iOS 18, которая будет представлена в 2024 году. Об этом в своем новом информационном бюллетене Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман.
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