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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девушка Уоткинса призвала фанатов Тейлор Свифт голосовать за форварда «Виллы» в борьбе за приз игроку сезона АПЛ. Она репостнула твит, где Олли назван фанатом певицы

Ранее были названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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