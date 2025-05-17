Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А почему еще летает, надо сбивать....Американский разв...
  • Владимир Морж
    "И вопрос "готовы ли вы воевать вечно", стоит задать не только украинской делегации в Стамбуле, но и российскому обще..."Спокойно и конст...
  • Вера Роднова
    А что больше некого послать?Глава Минкульта Р...

Военный заявил о панике ВСУ при подходе российских сил

Военный заявил о панике ВСУ при подходе российских сил

Наводчик штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Сапоги заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают паниковать при приближении российских войск в Донецкой народной республике (ДНР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх