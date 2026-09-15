Axios сообщил о расколе в Демпартии США из-за санкций против России

Раскол внутри Демократической партии США произошел из-за продвижения республиканцами в палате представителей американского Конгресса закона о санкциях против России.
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