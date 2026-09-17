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Совет по дому

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Взял 8 яблок и пакет молока: рецепт огромной горы румяных блинчиков с сочным карамельным вкусом

Взял 8 яблок и пакет молока: рецепт огромной горы румяных блинчиков с сочным карамельным вкусом

Блины с яблочной начинкой – это ароматное домашнее угощение, которое отлично подойдёт для семейного завтрака, чаепития или уютного десерта.

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