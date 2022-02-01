В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак

В Приморском крае из-за активности безнадзорных животных введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Олегом Кожемяко, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В Приморском крае из-за активности безнадзорных животных введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Олегом Кожемяко, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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