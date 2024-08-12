Фестиваль уличных театров «Флюгер» завершился эпичным фаер-шоу на площади перед Театром-Театром

Городская площадь Перми стала местом волшебства благодаря фестивалю уличных театров "Флюгер". На протяжении двух дней зрителям предлагалось погрузиться в мир театра, где каждый мог стать частью сказочного города.
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