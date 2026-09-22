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СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

Попытки Евросоюза (ЕС) украсть российские средства подорвут доверие к общеевропейским институтам. Об этом РИА Новости заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

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