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Наш потерянный мир

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Воронежская область под ударом: в Бобровском районе объявлена тревога

Воронежская область под ударом: в Бобровском районе объявлена тревога

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявлении тревоги в Бобровском районе. В своём обращении в канале MAX губернатор указал на угрозу непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов.

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