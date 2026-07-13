Евросоюз закроет въезд для военнообязанных украинцев

www.globallookpress.com/Tom Weller/dpa Еврокомиссия намерена в июле объявить о значительных изменениях в Директиве ЕС о временной защите украинских беженцев, согласно которым въезд в блок будет разрешен лишь гражданам Украины, имеющим специальное свидетельство об освобождении от мобилизации.