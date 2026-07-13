РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

Евросоюз закроет въезд для военнообязанных украинцев

Евросоюз закроет въезд для военнообязанных украинцев

www.globallookpress.com/Tom Weller/dpa Еврокомиссия намерена в июле объявить о значительных изменениях в Директиве ЕС о временной защите украинских беженцев, согласно которым въезд в блок будет разрешен лишь гражданам Украины, имеющим специальное свидетельство об освобождении от мобилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии