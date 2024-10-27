Силы РФ сбили три снаряда РСЗО HIMARS

Так, в частности, отечественными средствами противовоздушной обороны уничтожены три реактивных снаряда HIMARS, управляемая авиационная бомба HAMMER иностранного производства, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.
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