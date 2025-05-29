Политика как он...
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Политика как она есть

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Владимира Мединского внесли в список «Миротворец»

Владимира Мединского внесли в список «Миротворец»

Владимир Мединский, советник президента и глава делегации России на переговорах по Украине, оказался в базе экстремистского сайта «Миротворец».

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ЛС
Лидия Санникова
Искусственно созданная территория укро террористов. Подлежит уничтожению.
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