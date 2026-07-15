Талалаев: «Я за то, чтобы в РПЛ было меньше пауз и просмотров VAR. Это даст больше времени для футбола»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил мнение, что для увеличения чистого игрового времени в матчах РПЛ необходимо повысить планку допустимой борьбы и сократить количество просмотров VAR.
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