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Талалаев: «Я за то, чтобы в РПЛ было меньше пауз и просмотров VAR. Это даст больше времени для футбола»

Талалаев: «Я за то, чтобы в РПЛ было меньше пауз и просмотров VAR. Это даст больше времени для футбола»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил мнение, что для увеличения чистого игрового времени в матчах РПЛ необходимо повысить планку допустимой борьбы и сократить количество просмотров VAR.

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