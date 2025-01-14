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Разыскиваемого в РФ наркодилера задержали в Алматы

Разыскиваемого в РФ наркодилера задержали в Алматы

Наркодилер, разыскиваемый полицией Россий, задержан в южной столице. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, 26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации за совершение наркопреступления.

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