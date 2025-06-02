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Царьград

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Беспилотник ВСУ ранил женщину: атака на Белгородскую область продолжается

Беспилотник ВСУ ранил женщину: атака на Белгородскую область продолжается

В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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