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Спортсменка из Барнаула выиграла международный турнир по карате в Токио

Спортсменка из Барнаула выиграла международный турнир по карате в Токио

В этом году соревнования стали рекордными по числу участников Барнаульская спортсменка Екатерина Фурсова стала победительницей международных соревнований по синкекусинкай "Кубок Мечты — 2026", которые прошли с 17 по 19 июля в Токио.

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