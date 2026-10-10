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Журнал «Профиль»

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Обновленный JAC JS6 получил 7-ступенчатый "робот" и 174-сильный мотор

Обновленный JAC JS6 получил 7-ступенчатый "робот" и 174-сильный мотор

Компания JAC Motors Qazaqstan представила в Казахстане обновленный кроссовер JAC JS6. Машина уже доступна на местном рынке в двух комплектациях, сообщает в субботу, 10 октября 2026 года, портал "Китайские автомобили".

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