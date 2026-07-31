Депутат Чепа: Уиткофф и Кушнер после визита в Киев полетят в Москву

Визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев, который предварительно запланирован на вторую половину августа, поможет Вашингтону прояснить пути решения по Украине.
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