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Газета.ру

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Депутат Чепа: Уиткофф и Кушнер после визита в Киев полетят в Москву

Депутат Чепа: Уиткофф и Кушнер после визита в Киев полетят в Москву

Визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев, который предварительно запланирован на вторую половину августа, поможет Вашингтону прояснить пути решения по Украине.

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