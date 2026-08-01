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Проданная труба, долги на 40 миллионов и скандалы за кулисами: как живет сейчас Николай Трубач

Проданная труба, долги на 40 миллионов и скандалы за кулисами: как живет сейчас Николай Трубач

Недавнее появление Николая Трубача на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале привлекло внимание гостей, но совсем не так, как ожидал сам певец.

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