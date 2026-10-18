Губернатор Алексей Текслер поздравил работников пищевой промышленности Челябинской области с профессиональным праздником, отметив, что предприятия региона занимают первое место в России по выпуску макарон и второе — по производству муки.
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