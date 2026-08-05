Ростех показал робота-сварщика на чемпионате «Время первых»

Фото: пресс-служба Президента РФ Госкорпорация Ростех в рамках V внутрикорпоративного чемпионата профмастерства «Время первых» представила промышленного робота, способного значительно повысить эффективность сварочных работ.
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