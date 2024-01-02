Президент России наградил орденом Жукова муромскую бригаду инженерных войск

Награду вручил глава инженерных войск страны генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.На знамени первой гвардейской Брестско-Берлинской Краснознаменной инженерно-саперной бригады, которая дислоцирована в Муроме, появилась новая награда.
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