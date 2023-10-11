Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вор в законе оставил наследство в $1 000 000 000

Вор в законе оставил наследство в $1 000 000 000

ГКНБ: криминальная империя вора в законе Коли Киргиза оценена в 1 млрд долларов 49-летний вор в законе Камчибек Кольбаев, известный в криминальном мире как Коля Киргиз, оставил после себя наследство стоимостью в один миллиард долларов.

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