Полицейские и общественники Республики Коми провели профилактическую беседу со студентами

С началом учебного годав целях предупреждения преступности в молодёжной среде полицейские и члены Общественного совета при ОМВД России по городу Воркуте проводят профилактические встречи с юными жителями Заполярья.
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