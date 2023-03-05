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«Дзюба забил посредственной команде. У меня в сборной он не играл бы». Петржела о хет-трике Артема «Ростову»

«Дзюба забил посредственной команде. У меня в сборной он не играл бы». Петржела о хет-трике Артема «Ростову»

Властимил Петржела оценил игру Артема Дзюбы в матче против «Ростова». В 18-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

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