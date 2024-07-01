Бакинский режим повысил пенсионный возраст для женщин

Валерий Каулин

Ах! Какие бяки! А у нас-то самих что, по-другому? Тогда зачем нам втирать про Азербайджан? Обсуждайте то, что важно для страны и не плюйте по сторонам! Это неприлично! У самих пенсионное законодательство далеко от совершенства и справедливости! Вот бы об этом рассказали!