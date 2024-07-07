Ставки по ипотечным кредитам в России достигли рекордного уровня - 23%

Ставки по ипотечным кредитам в России начали выходить из-под контроля. По данным федеральной компании "Этажи", некоторые банки уже готовы предлагать ипотеку по ставке 23% годовых, хотя средняя утвержденная ставка уже составляла 18,9%.
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