В Госдуме рассказали, что повестки в России в осенний призыв будут приходить традиционным способом

Этот метод будет использоваться до тех пор, пока полноценно не заработает реестр воинского учета, уточнил КартаполовОсенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии