В Госдуме рассказали, что повестки в России в осенний призыв будут приходить традиционным способом

Этот метод будет использоваться до тех пор, пока полноценно не заработает реестр воинского учета, уточнил КартаполовОсенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета.