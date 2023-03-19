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В Зеленодольском районе Татарстана насмерть переехали пешехода

В Зеленодольском районе Татарстана насмерть переехали пешехода

Смертельное ДТП произошло 18 марта в Зеленодольском районе Татарстана. На 18-километре автодороги «Раифа-Кульбаш-Дубъязы» водитель автомобиля ВАЗ, 2003 года рождения совершил наезд на мужчину, 1991 года рождения, который лежал на проезжей части.

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