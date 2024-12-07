В Колумбии арестовали киллершу по прозвищу Кукла, организовавшую сеть убийц

В Колумбии сотрудники правоохранительных органов арестовали 23-летнюю киллершу Карен Джульет Охеду Родригес по кличке Кукла, которую подозревают в руководстве собственной сетью наемных убийц, сообщили в Daily Mail.
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