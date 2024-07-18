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Копим на похороны. Сколько денег нужно на погребение во Владивостоке?

Копим на похороны. Сколько денег нужно на погребение во Владивостоке?

За последний год смертность во Владивостоке на 1081 человека превысила рождаемость. Уже за январь-июнь 2024 года, согласно данным официального сайта администрации Владивостока, смертность превысила рождаемость на 741 человека.

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