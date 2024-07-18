Копим на похороны. Сколько денег нужно на погребение во Владивостоке?

За последний год смертность во Владивостоке на 1081 человека превысила рождаемость. Уже за январь-июнь 2024 года, согласно данным официального сайта администрации Владивостока, смертность превысила рождаемость на 741 человека.
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