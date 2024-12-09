У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

А почему не конфисковано ВСЁ имущество фигурантов из МО??? Там поболее, чем у Невзорова и пугалкиных вместе взятых...

M

Malina

Давно пора! Если к/ф снимается на частные "пожертвования", то пусть "спонсоры" платят столько - сколько НЕ жалко! Но оплата работы актеров из бюджета должна быть строго регламентирована ( как в СССР). Каждый труд имеет свою цену. Почему актер за "смену" получает больше, чем шахтёр???