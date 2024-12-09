Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

Землю и дом иноагента Невзорова изъяли в пользу государства По решению петербургского суда, перешли в собственность государства земельный участок и частный дом бывшего журналиста и экс-депутата Госдумы Александра Невзорова*.

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Комментарии
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Malina
А почему не конфисковано ВСЁ имущество фигурантов из МО??? Там поболее, чем у Невзорова и пугалкиных вместе взятых...
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6 час.
M
Malina
Давно пора! Если к/ф снимается на частные &quot;пожертвования&quot;, то пусть &quot;спонсоры&quot; платят столько - сколько НЕ жалко! Но оплата работы актеров из бюджета должна быть строго регламентирована ( как в СССР). Каждый труд имеет свою цену. Почему актер за &quot;смену&quot; получает больше, чем шахтёр???
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5 час.
Надежда
Конюх невздоров давно напрашивался. И, наконец, получил то, что заработал своим черным языком...
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4 час.

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