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В Барнауле на площади Мира открыли "лавку добра" с медвежонком "Михуткой"

В Барнауле на площади Мира открыли "лавку добра" с медвежонком "Михуткой"

С песнями, танцами и хороводами в Ленинском районе Барнаула открыли новый арт-объект. Чтобы увидеть "лавку добра" с фигурой "Михутки" — символом одноименного благотворительного проекта, на Площади Мира собрались более сотни человек.

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