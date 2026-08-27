В Барнауле на площади Мира открыли "лавку добра" с медвежонком "Михуткой"

С песнями, танцами и хороводами в Ленинском районе Барнаула открыли новый арт-объект. Чтобы увидеть "лавку добра" с фигурой "Михутки" — символом одноименного благотворительного проекта, на Площади Мира собрались более сотни человек.
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