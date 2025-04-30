Словакия добивается восстановления газового транзита в Европу через Украину

Словакия возобновила переговоры с ЕС о транзите российского газа через Украину. Вице-спикер парламента Тибор Гашпар отметил необходимость возобновления поставок из-за многомиллиардных убытков для ЕС, несмотря на окончание договора и отказ Киева от его продления.
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