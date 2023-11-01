Китайские археологи нашли подтверждение двухтысячелетней легенды

Статуя китайского императора / © arkeonews Около мавзолея первого китайского императора Цинь Шихуанди в Сиане, на северо-западе Китая, археологи обнаружили хорошо сохранившуюся четырехколесную деревянную колесницу и карету, в которую запрягали овец.