Китайские археологи нашли подтверждение двухтысячелетней легенды

Статуя китайского императора / © arkeonews Около мавзолея первого китайского императора Цинь Шихуанди в Сиане, на северо-западе Китая, археологи обнаружили хорошо сохранившуюся четырехколесную деревянную колесницу и карету, в которую запрягали овец.
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