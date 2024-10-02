На военных из приграничья с зоной СВО распространяет повышенный объем социальных гарантий в Петербурге

Такое решение принял ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 2 октября, поддержали в третьем чтении поправки в Социальный кодекс, которые позволят рассчитывать военным в приграничных с зоной специальной военной операции регионах на те же преференции от Петербурга, что и у участников СВО, в случае военных провокаций со стороны Украины.