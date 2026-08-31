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ИА Регнум

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Дмитриев: у Германии большие экономические проблемы из-за политики Мерца

Дмитриев: у Германии большие экономические проблемы из-за политики Мерца

Германия несет экономический ущерб из-за политического курса канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение 30 августа высказал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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