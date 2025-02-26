Губернатор Кондратьев: киевский режим атаковал объекты на Кубани — 1098-й день СВО

В нескольких муниципалитетах Кубани вражеские беспилотники повредили дома. О предпринятой попытке террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 26 февраля сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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