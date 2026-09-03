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Мы соседи по планете

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Хальбастарке — швейцарская бунтующая молодежь 60-х

Хальбастарке — швейцарская бунтующая молодежь 60-х

Субкультура хальбастарке существовала в 50-60-х годах в Швейцарии и объединяла бунтующую молодежь, слушавшую рок-н-ролл.

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