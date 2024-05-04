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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке ветерана Великой Отечественной войны

Военнослужащие 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке ветерана Великой Отечественной войны

беседе с военнослужащими, ветеран войны поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах. .

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