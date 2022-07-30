Желающим сохранить средства россиянам дали совет

Экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил, что россиянам не стоит спекулировать активами ни в одной из доступных валют, поскольку главное преимущество в торговле — долгосрочный взгляд на рынок и формирование накоплений.