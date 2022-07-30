Поболтаем

52 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...
  • Елена Мамонова
    а почему дети молчали об этомВ российском сана...
  • Antanas
    Классная подборка.Понравилось.👍👍👍👍👍Пошлые комментари...

Желающим сохранить средства россиянам дали совет

Желающим сохранить средства россиянам дали совет

Экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил, что россиянам не стоит спекулировать активами ни в одной из доступных валют, поскольку главное преимущество в торговле — долгосрочный взгляд на рынок и формирование накоплений.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх