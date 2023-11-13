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Царьград

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Березуцкий нашёл оправдание для "предателей родины": "Если вы хотите чего-то добиться, надо уезжать"

Березуцкий нашёл оправдание для "предателей родины": "Если вы хотите чего-то добиться, надо уезжать"

Экс-футболист ЦСКА Василий Березуцкий придумал, как "предатели России" могут оправдать свои отъезды. Достаточно лишь сказать, что здесь они не смогут ничего добитьсяВасилий Березуцкий призвал уезжать спортсменов из России.

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