Березуцкий нашёл оправдание для "предателей родины": "Если вы хотите чего-то добиться, надо уезжать"

Экс-футболист ЦСКА Василий Березуцкий придумал, как "предатели России" могут оправдать свои отъезды. Достаточно лишь сказать, что здесь они не смогут ничего добитьсяВасилий Березуцкий призвал уезжать спортсменов из России.
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