Военнослужащие ВС РФ поздравили ветерана войны с Днем Победы

Военнослужащие группировки войск «Запад» и солисты Первой фронтовой творческой бригады в Луганской Народной Республике (ЛНР) поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Василия Матвеевича Кияницкого с Днем Победы и выступили перед ним с концертом.
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