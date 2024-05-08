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Военнослужащие ВС РФ поздравили ветерана войны с Днем Победы

Военнослужащие ВС РФ поздравили ветерана войны с Днем Победы

Военнослужащие группировки войск «Запад» и солисты Первой фронтовой творческой бригады в Луганской Народной Республике (ЛНР) поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Василия Матвеевича Кияницкого с Днем Победы и выступили перед ним с концертом.

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