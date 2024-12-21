Семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 миллиона рублей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, а пострадавших ждет компенсация в размере от 300 до 600 тысяч рублей.
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