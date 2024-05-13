В Петербурге будут оказывать медпомощь бойцам СВО с Колымы

Несколько магаданцев уже были прооперированы Первый заместитель председателя Магаданской областной думы Эдуард Козлов заключил в Петербурге договоренность о предоставлении медицинской помощи участникам СВО с Колымы, пишет ТАСС.
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