В КНДР объяснили, к чему приведут поставки F-16 Киеву

Дмитрий Гурин

"Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны»," .................. ну почему же только Европу? Штаты огребут не меньше если не больше своих вассалов.