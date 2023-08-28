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В КНДР объяснили, к чему приведут поставки F-16 Киеву

В КНДР объяснили, к чему приведут поставки F-16 Киеву

Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны», КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны»,&quot; .................. ну почему же только Европу? Штаты огребут не меньше если не больше своих вассалов.
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