Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны», КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В КНДР объяснили, к чему приведут поставки F-16 Киеву
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Дмитрий Гурин
"Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны»," .................. ну почему же только Европу? Штаты огребут не меньше если не больше своих вассалов.
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