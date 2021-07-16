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«Торонто» и «Колорадо» интересуются вратарем «Аризоны» Кюмпером. Он выиграл ЧМ-2021 со сборной Канады

«Торонто» и «Колорадо» интересуются вратарем «Аризоны» Дарси Кюмпером.  Как сообщает инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли, оба клуба продолжают диалог со своими вратарями, которые могут выйти на рынок, – Фредериком Андерсеном и Филиппом Грубауэром соответственно.

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