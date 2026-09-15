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В НЦ «Россия» прошла встреча «Профессионалы будущего»

В НЦ «Россия» прошла встреча «Профессионалы будущего»

В Национальном центре «Россия» 15 сентября прошла встреча из цикла «Родина — это люди» на тему «Профессионалы будущего».

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