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Спецоперация не может закончиться иначе, чем победой, заявил Лавров

Спецоперация не может закончиться иначе, чем победой, заявил Лавров

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская специальная военная операция не может закончиться иначе как победой, это в интересах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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